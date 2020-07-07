Yozgat'ta öğrenci servisleri destek bekliyor Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenci servis işletmecilerinin çok büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenci servis işletmecilerinin çok büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

Bakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında okulların tatil edilmesiyle öğrenci servislerinin de kontak kapattığını ve o günden bugüne kadar çalışmadıklarını belirtti.

Öğrenci servis esnafının tamamının borçlu olduğunu anlatan Bakıcı, "Esnafımızın çoğu devletin sağladığı 6 ay ödemesiz 25 bin lira kredilerden yararlandı. Şimdi o kredilerin de ödeme günü yaklaştı. Esnafımız bir kuruş para kazanmadan kredinin borcunu ödemeye başlayacak. 3-4 aydır borç ile geçinen esnafımız mağdur olmuştur. Devletimizden öğrenci servis işletmecilerinin borçlarının yeniden ertelenmesini ve hibe destek sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA