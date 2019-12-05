Yozgat'ta öğrenci servis minibüsü devrildi: 10 yaralı
Yozgat'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6'sı engelli öğrenci, biri bebek 10 kişi yaralandı.
Yozgat'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6'sı engelli öğrenci, biri bebek 10 kişi yaralandı.
Ayhan Gürbüz (32) yönetimindeki 66 M 1308 plakalı servis minibüsü, Akdağmadeni Oluközü mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 4 aylık oğlu Mert Gürbüz, Turana Malikova (29), Aysel Merikova (39) ve 6 engelli öğrenci, Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.