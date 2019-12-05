Yozgat'ta öğrenci servis minibüsü devrildi: 10 yaralı
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Yozgat'ta öğrenci servis minibüsü devrildi: 10 yaralı

Yozgat'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6'sı engelli öğrenci, biri bebek 10 kişi yaralandı.

05.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:12
Yozgat'ta öğrenci servis minibüsü devrildi: 10 yaralı

'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6'sı engelli öğrenci, biri bebek 10 kişi yaralandı.

Ayhan Gürbüz (32) yönetimindeki 66 M 1308 plakalı servis minibüsü, mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 4 aylık oğlu Mert Gürbüz, Turana Malikova (29), Aysel Merikova (39) ve 6 engelli öğrenci, Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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