Yozgat'ta nisan ve mayıs ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve veliler ödüllendirildi

Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "OkuYoz Projesi" kapsamında nisan ve mayıs ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve velilere ödül verildi.

Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "OkuYoz Projesi" kapsamında nisan ve mayıs ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve velilere ödül verildi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Ziya Polat, okumaya sadece öğrencilerin değil anne ve babaların da katılmasını istediklerini söyledi.

Projeye ailelerin de dahil edildiğini ifade eden Polat, "Şu ana kadar il genelinde 65 bin kitap okundu. Amacımız, okuma alışkanlığını ana sınıfından itibaren çocuklara vermek ve bunu hayat boyu devam ettirmesini sağlamaktır. Okullarımızda eğitim kalitesinin iyi olması, çocukların hem akademik hem de manevi yönden gelişmesini sağlamak, devletine, milletine, ezanına, bayrağına saygılı yetiştirmek için projelere ağırlık veriyoruz." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da OkuYoz Projesi'ni hazırlayan ve destek olanlara teşekkür etti.

"Her işin başı insandır, insanı yücelten ise onun sahip olduğu güzel niteliklerdir. " diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bunun başında da bilgi, ilim, ahlak gibi yüksek değerler gelmektedir. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı okumayla ilgili bir projenin parçası oldukları için kutluyorum. Gelecek okuyanların, bilgiyi rehber edinenlerin omuzlarında yükselecektir. Güç bilgidedir, bilgiden daha büyük güç hiçbir yerde yoktur. Bizim bilgimiz ne kadar çok olursa kendi gücümüzle, ailemize, ilimize, ülkemize katkımız da o kadar güçlü olur. Yavrularımız arasından inşallah ileride Türkiye'ye cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili olacak, dünya çapında Aziz Sancar gibi bilim insanı olacak, nice yavrularımızın çıkacağına yürekten inanıyorum."

Konuşmanın ardından ilkokul, ortaokul, lise ve veliler kategorilerinde en çok kitap okuyarak dereceye girenlere ödül verildi.

Törene, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul