Nadasa bırakılan alanlara nohut ekiliyor
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Nadasa bırakılan alanlara nohut ekiliyor

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Ekonomi

Yozgat'ta nadasa bırakılan tarlalar nohut ekilerek değerlendiriliyor.

Yozgat'ta nadasa bırakılan tarlalar nohut ekilerek değerlendiriliyor.

Ankara'dan sonra 86 bin 417 tonla en fazla nohudun üretildiği kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ekim alanları, 600 bin dekardan 712 bin dekara yükseldi.

Çiftçiler, hububat için nadasa bırakılan alanlara nohut ekerek hem üretimi artırıyor hem de ek gelir elde ediyor.

Kentte 5 yıl önce 1 milyon 500 bin dekar olan nadas alanı 2020'de 1 milyon 300 bin dekara düştü. 3 yıl içerisinde de nohut başta olmak üzere mercimek, ayçiçeği ve yem bitkileri ekimi sayesinde söz konusu alanların 1 milyon dekara düşürülmesi hedefleniyor.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, tKovid-19 salgınına rağmen kentte üretimin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Özkaya, salgın döneminde ekim alanının bir önceki yıla göre 100 bin dekar arttığını belirterek, "Hububatın yanında baklagillerde de önde gelen illerden biriyiz. Pandemi döneminde özellikle nadas alanlarının daraltılmasıyla ve üretime kazandırılmasıyla ilgili hedeflerimiz var." dedi.

Nadas alanlarına baklagil ektirerek, ülkenin bu alandaki açığının kapatılmasına fayda sağlayacaklarını dile getiren Özkaya, şunları kaydetti:

"Özellikle nadas alanlarının değerlendirilmesi yönünde nohut ekimini teşvik ediyoruz. Aynı zamanda dekarda verimi artırmak için de çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl 9 yerli nohut çeşidimizin deneme ekimini yaptık. Geçen yıl 68 bin ton olan üretimimiz bu yıl pandemiye rağmen 86 bin tona çıktı. Ayrıca ekim alanımız da 600 bin dekardan 712 bin dekara genişledi."

Özkaya, son dönemlerdeki yağışların ürünlere büyük fayda sağladığını anlatarak, "İnşallah rekolte kaybı olmadan sezonumuzu tamamlarız." ifadesini kullandı.

İnceçayır köyünde çiftçilik yapan Ali Kavak da geçen yıl 40 dönüm olan nohut ekim alanını bu yıl 60 dönüme çıkardığını ifade etti.

Nohudu nadas alanlarına ektiklerini aktaran Kavak, "Çiftçi olarak arazimizi nadasa bırakmak istemiyoruz. Değerlendirmek istiyoruz, nohut ekiyoruz ve ek gelir elde ediyoruz. Nohut ekmeseydik boş kalacaktı. Bakanlık da destek veriyor, bu desteklerden de faydalanalım istedik. Hasadın ardından aynı tarlaya buğday ekimi yapılacak." diye konuştu.

Nadasa bırakılan alanlara nohut ekiliyor
Nadasa bırakılan alanlara nohut ekiliyor
Nadasa bırakılan alanlara nohut ekiliyor
Nadasa bırakılan alanlara nohut ekiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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