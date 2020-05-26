Yozgat'ta muhtarın Covid-19 testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı Yozgat'ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi'nden sonra Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü de karantinaya alındı.

Yozgat'ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi'nden sonra Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü de karantinaya alındı.

Akdağmadeni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Tarhana köyünün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığını açıkladı. Tarhana köyünde muhtarda ve bir vatandaşta Covid-19 testinin pozitif çıktığı, köy muhtarının temas ettiği kişilerin de sağlık testlerine başlanıldığı öğrenildi. Karantina kararı sonrası köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Köy giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA