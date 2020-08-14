Yozgat'ta mevsimlik işçilerin zorlu 'mangal kömürü' mesaisi Yozgat'ta mevsimlik işçilerin zorlu 'mangal kömürü' mesaisi Mardin'den ekmek parası kazanmak için Yozgat'a giden mevsimlik işçiler, mangal kömürü yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Yozgat'ta mevsimlik işçilerin zorlu 'mangal kömürü' mesaisi

YOZGAT - Mardin'den ekmek parası kazanmak için Yozgat'a giden mevsimlik işçiler, mangal kömürü yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde geçimlerini mangal kömüründen sağlayan mevsimlik işçiler, sabah odun toplayarak başladıkları mesailerini, odun kömürü için yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor. Nisan ayından bu yana günün ilk ışıkları ile başlayan mesailerine gün boyu devam devam eden işçiler, ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden meşe odunundan kömür üretiyor.

Odunların yaklaşık 20 gün boyunca yakılmasıyla üretilen mangal kömürü, daha sonra satışa sunuluyor. Yozgat'ın Çayıralan, Akdağmadeni, Aydıncık ve Sorgun ilçelerindeki meşe ormanlarında her yıl 2 bin tona yakın mangal kömürü üretimi yapılıyor. Nisan ayında başlayan mangal kömürü üretimi Kasım ayına kadar devam ediyor.

Yapımı çok uzun ve zahmetli olan mangal kömürü, meşe ağaçlarının tomruk denilen üzeri toprakla örtülü ocaklarda özel bir yöntemle, içten içe yanarak kömüre dönüşüyor. Yaklaşık 5 ton odun kullanılan bir ocaktan 2 tona yakın mangal kömürü elde ediliyor. Hazır hale gelen mangal kömürünün tonu ise 2 bin 500 liradan satışa sunuluyor.

Yozgat'ta üretilen mangal kömürü büyükşehirler başta olmak üzere birçok ile gönderiliyor.

"Geçimimizi mangal kömüründen sağlıyoruz"

Mardin'den çalışmaya gelen Adem Şahin, "Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz, bu kadar tozun, dumanın için de çalışmak çok zor oluyor. Çocuklar sıkıntı çekiyor. Geçimimiz burası ama geçinmek çok zor" dedi.

Mangal kömürü üretiminin çok zor olduğunu söyleyen Fatih Dinç de, "Toprak, toz, duman içinde kömür üretiyoruz ve perişan oluyoruz. Her gün gece gündüz nöbet tutmak zorundayız. Geçimizi mangal kömüründen sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mangal kömürünün tonu 2 bin 500 liradan satılıyor"

Mangal kömürü işletmecisi Abdulhamit Dinç ise yaptığı açıklamada "Mardin'den geliyoruz, ilk olarak ağaçların kesimini yapıyoruz ve bir ay sürüyor, sonra budamasını yapıyoruz. Getirdiğimiz meşe ağaçlarını tomruğa çeviriyoruz. Samanla üstünü örtüyoruz ve ateşe veriyoruz. Ateşte 15 gün kalıyor sonra çuvallıyoruz. Büyükşehirler olmak üzere birçok ile bu meşe odununu gönderiyoruz. Güneydoğu da pişirilen kebaplar, bizim mangal kömürümüzden oluyor. Sağlık açısından hiçbir sıkıntısı yok. Yılda 300 tona yakın kömür üretiyoruz. Kömür üretmek dünyada en zor yapılan işlerden biri. Bu işin her şeyi riskli, zahmetli bir iş. Kömürün tonu 2 bin 500 liradan satılıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA