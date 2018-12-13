Yozgat'ta Mera Islah Çalışması Yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünce Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi kapsamında 11 köyde 66 bin 152 dekar mera alanında ıslah çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, il genelinde mera ıslah çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.



Özdemir, bugüne kadar 11 köyde 66 bin 152 dekar mera alanında ıslah çalışması yapıldığını belirterek, "Mera ıslah çalışmalarının amacı, köyde bulunan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi için gübreleme, üstten tohumlama veya suni mera tesisi yaparak verimli hale getirmektir." dedi.

Başıbüyüklü köyü, Boğazlıyan ilçesi Ömerli, Kadışehri ilçesi Yangı ve Yerköy ilçesinde Köycü köylerinde ıslah çalışmasının sürdürüldüğünü ifade eden Özdemir, "Islah çalışması devam eden 4 köyümüzde otlatma planlaması yapılarak meralar dinlendirilmiş ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi amacıyla kaliteli kaba yem ihtiyacını kapatmak için Macar fiğ tohumu ve yonca tohumu dağıtımı yapılmıştır." diye konuştu.