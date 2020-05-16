Yozgat'ta maskesi olmayanlar Lise Caddesi'ne alınmadı
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Yozgat'ta maskesi olmayanlar Lise Caddesi'ne alınmadı

Yozgat'ta maskesi olmayanlar Lise Caddesi'ne alınmadı Yozgat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi olan Lise Caddesi bariyerlerle kapatılırken, maskesi olmayanlar caddeye alınmadı.

Yozgat'ta maskesi olmayanlar Lise Caddesi'ne alınmadı
16.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:36

Yozgat'ta maskesi olmayanlar Lise Caddesi'ne alınmadı

YOZGAT - Yozgat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi olan Lise Caddesi bariyerlerle kapatılırken, maskesi olmayanlar caddeye alınmadı.

Yozgat'ta korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kentin en işlek caddesi olan Lise Caddesi'nin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı. Caddeye girmek isteyen vatandaşlar maske kontrolünden geçirilirken emniyet görevlileri vatandaşların ateşlerini ölçtü. Maskesi olmayan vatandaşlar caddeye alınmadı. Kimi vatandaşlar maske bulamamaktan yakınırken, kimileri ise cebinde taşıdığı maskeyi bariyerlerin olduğu yere gelince taktı.

Emniyet ekipleri ise sürekli caddede ring atarak vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre Lise Caddesi'ndeki uygulamanın henüz resmiyete dökülmediği, Yozgat Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı ve en kısa zamanda alınacak kararla Lise Caddesi'ne maskesiz girişlerin yasaklanacağı öğrenildi.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Halit Arslan isimli vatandaş, "Caddeye artık maskesiz girilmediğini öğrendim, gerçekten çok güzel bir uygulama. Aynı zamanda caddenin giriş çıkışlarına bariyerler koymuşlar insanların ateşlerini ölçüyorlar. Çünkü bu virüs gizli düşman gibi kimin taşıdığı belli değil. Bu nedenle uygulama çok önemli, hassas ben yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşların virüse karşı duyarlı olmasını söyleyen İbrahim Çetinaslan ise "Bekçiler ateşimizi ölçtü, keşke herkes bu kurala uysa. Vatandaşımız duyarlı olsun, maskesini taksın, sosyal mesafe kuralına uysun. Biz evde otururken bile maske takıyoruz bu virüsü hep beraber atlatacağız. Uygulama çok güzel, devamının gelmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta maskesi olmayanlar Lise Caddesi'ne alınmadı

Kaynak: İHA

Manşet

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