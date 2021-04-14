Yozgat'ta mart ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve veliler ödüllendirildi
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Yozgat'ta mart ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve veliler ödüllendirildi

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta mart ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve veliler ödüllendirildi

Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "OkuYoz Projesi" kapsamında mart ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve velilere ödül verildi.

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Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor

Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "OkuYoz Projesi" kapsamında mart ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve velilere ödül verildi.

Yozgat Valiliği konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Ziya Polat, etkinlikteki amacın kitap okumanın yanında veli, anne ve baba ile kitap okumayı sağlamak olduğunu söyledi.

Polat, aile ne kadar güçlü olursa toplum ve devletin de o kadar güçlü olacağını ifade ederek, "Evde çocuklara 'kitap oku demek' değil 'kitap okuyalım' demeliyiz. Çocuklarımızla vakit geçirmeliyiz. Biz bu etkinlikle aynı zamanda aileyi de bir araya getirmeye çalışıyoruz. Anne babayı eğitim içine çekmemiz gerekiyor. Eğitim sadece milli eğitimin değil bütün kurum ve kuruluşların da görevidir." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alındığını aktaran Polat, "Bazı esnaflarımız kapandı. Valilik ve belediyemiz koordinesinde gıda paketi dağıtmaya çalışıyoruz. Bu dönemde kendi küçük esnafımızdan alışveriş yapalım onlara destek olalım." diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de belediye olarak her zaman eğitime destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kovid-19 salgınında vakaların artış gösterdiğini dile getiren Köse, "Bu konuda bütün vatandaşlarımızın kurallara uymasını istiyoruz. Kendi kendimizin polisi olalım. Kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım. Biz kurallara uyarsak inşallah bu beladan kısa sürede kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ilkokul, ortaokul, lise ve veliler olmak üzere 4 kategoride en çok kitap okuyarak dereceye girenlere ödül verildi.

Törene, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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