Son dakika haberi | Yozgat'ta markette çıkan yangın korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Yozgat'ta markette çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberler: Yozgat'ta markette çıkan yangın korkuttu Yozgat'ta bir markette gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta markette çıkan yangın korkuttu

YOZGAT - Yozgat'ta bir markette gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın marketin üzerindeki binaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şeyh Osman Mahallesinde bulunan bir markette çıktı. Saat 02.30 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında marketin dış cephesi alevler içinde kaldı. Geceyi aydınlatan yangın paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Maddi hasarın oluştuğu yangın market üzerinde bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Son dakika haberi | Yozgat'ta markette çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi | Yozgat'ta markette çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi | Yozgat'ta markette çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - 3. Sayfa

Yozgat, Yangın, Saat, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title