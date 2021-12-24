Yozgat'ta "Manda Sütü Markalaşıyor Projesi"

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği arasında, "Manda Sütü Markalaşıyor Projesi" kapsamında üretim işbirliği protokolü imzalandı.

Yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin'in yaptığı ve KOP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen protokolün imza törenine, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, Sorgun İŞGEM kurucusu Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Selvi katıldı.

İmza töreninde konuşan Dekan Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, proje ile bölgede manda sütü üreticilerinden hijyenik şartlarda süt toplanıp, İŞGEM'de kurulan tesiste işleneceğini, Yozgat'a özel yöresel manda yoğurdu, kaymağı, tereyağı ve peynir elde edilerek markalaştırılacağını söyledi.

Proje ile köy şartlarında üretimi yapılan manda sütünün, tüketicinin istediği hijyenik ve sağlıklı hale getirilmiş süt ürünlerine dönüştürüleceğini aktaran Gürbüz "Manda sütü üreticileri sütlerini istedikleri zaman satabilecekler. Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği, manda sütünü üyelerinden temin edecek, Ziraat Fakültesi de sütün elde edilmesinden üreticiye ulaştırılmasına kadar ki sürecin bilimsel takibini yapacak. Sorgun İŞGEM ise elde edilen manda sütünün hijyenik bir şekilde üretimi ve satışını gerçekleştirecek. Böylece bölgede ihtiyaç olan markalaşma ve pazarlama ağı bu iş birliği ile çözülmüş olacak." dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ise Sorgun İŞGEM olarak sağlık kaynağı manda sütü ürünlerinin üretilmesi ile markalaşma, istihdam ve kırsal kalkınmaya da destek sağlanacağını ifade etti.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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