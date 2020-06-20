Yozgat'ta LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yozgat'ta LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı

Çocuklarını sınavdan çıkmasını bekleyen veliler Öğrencilerin sınavdan çıkması Öğrencilerle röportaj -YozgatYozgat'ta sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

20.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:50

Çocuklarını sınavdan çıkmasını bekleyen veliler

Öğrencilerin sınavdan çıkması

Öğrencilerle röportaj -Yozgat

Yozgat'ta sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

Ateşleri ölçülen öğrenciler, dezenfektan ile ellerini dezenfekte edip maskeleri değiştirdikten sonra sınav salonlarına geçti.

Öğrenci velileri okul bahçesine alınmazken, görevliler sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Öğrencilerden Yasin Ekinci, biraz heyecanlı olduğunu söyledi.

Ekinci, sınava iyi hazırlandığını ifade ederek, "İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Pandemi sürecinde ders videosu izleyerek, internetteki bazı öğretmenlerin desteğini alarak çalıştım." dedi.

Yozgat'ta LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil, şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil, şu anı...
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Günlük burç yorumları 20 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Alişan Sezen Aksu Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Okan Buruk Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Lgs Dha Kadın
Şu an buradasınız: Yozgat'ta LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 15:05:02. #1.14#
title