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Yozgat'ta kurt oyun parkına indi

İhlas Haber Ajansı - Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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Yozgat'ta kurt oyun parkına indiYOZGAT Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen kurt, bir oyun parkında görüntülendi.

SARIKAYA, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta kurt oyun parkına indi

YOZGAT Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen kurt, bir oyun parkında görüntülendi.

Yozgat'ta olumsuz hava koşullarından yaban hayatı da olumsuz etkileniyor. Ormanlık alandan sabah saatlerinde şehir merkezine inen kurt, Şekerpınar Mahallesinde bulunan bir çocuk parkında görev yapan Sarıkaya Belediyesi ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Park çevresinde bir süre dolaşan kurt, belediye ekiplerini fark edince parktan ayrılarak gözden kayboldu. Belediye görevlileri de kurdun gittiği yöndeki ormanlık alana yiyecek bıraktı.

Yozgat'ta kurt oyun parkına indi

Yozgat'ta kurt oyun parkına indi

Yozgat'ta kurt oyun parkına indi

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel

Sarıkaya, oyunlar, Yozgat, Güncel, Haberler

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