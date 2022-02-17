Yozgat'ta Kültür ve Sanat Merkezi İl Halk Kütüphanesi Yapılacak

Yozgat'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Oktay, Yozgat'ta yapılacak olan yeni halk kütüphanesi ile ilgili de bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yarcımcısı Fuat Oktay'ın talimatlarıyla müze ve kültür merkezinin de içinde olacağı kütüphane binası şehrin dokusunu bozmadan yapılacak.

Yozgat'ta klasik kütüphane hizmetlerinin çok ötesinde, kültür, sanat, tarih ve edebiyat merkezi olacağını bildiren Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada;" Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a yeni halk kütüphanesi projesinde desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yozgat ilimize daha konforlu, kolay erişilebilir, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlayan yeni kütüphane binamızın projesi hayırlı olsun. Kültür merkezi ve müzemizin de içinde olması ilimize kültürel bir miras olarak kalacaktır. Yeni halk kütüphanesi, şehrin en gözde yerlerinden Lise Caddesi ve Sivas Caddesinden kolay ulaşılabilecek,her yaştan okura, sanatsevere açık olacak, Yozgat'ın sanat ve kültür odağı olacaktır" dedi.

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