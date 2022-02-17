Yozgat'ta Kültür ve Sanat Merkezi İl Halk Kütüphanesi Yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta Kültür ve Sanat Merkezi İl Halk Kütüphanesi Yapılacak

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Yozgat'ta Kültür ve Sanat Merkezi İl Halk Kütüphanesi Yapılacak

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı makamında ziyaret etti.

Yozgat'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Oktay, Yozgat'ta yapılacak olan yeni halk kütüphanesi ile ilgili de bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yarcımcısı Fuat Oktay'ın talimatlarıyla müze ve kültür merkezinin de içinde olacağı kütüphane binası şehrin dokusunu bozmadan yapılacak.

Yozgat'ta klasik kütüphane hizmetlerinin çok ötesinde, kültür, sanat, tarih ve edebiyat merkezi olacağını bildiren Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada;" Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a yeni halk kütüphanesi projesinde desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yozgat ilimize daha konforlu, kolay erişilebilir, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlayan yeni kütüphane binamızın projesi hayırlı olsun. Kültür merkezi ve müzemizin de içinde olması ilimize kültürel bir miras olarak kalacaktır. Yeni halk kütüphanesi, şehrin en gözde yerlerinden Lise Caddesi ve Sivas Caddesinden kolay ulaşılabilecek,her yaştan okura, sanatsevere açık olacak, Yozgat'ın sanat ve kültür odağı olacaktır" dedi.

Bültenler - Güncel

cumhurbaşkanı, fuat oktay, Turizm, Yozgat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title