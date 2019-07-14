Yozgat'ta KPSS heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve öğretmenlik sınavının genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı.

Yozgat'ta KPSS'ye girecek adaylar, sabah erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Adaylar, üstleri aranıp kimlik kontrolünden geçirildikten sonra sınav salonlarına alındı.

Adayların bir çocuğu sınava son dakikada yetişti. Son dakikaya kalan bir aday ise sınav merkezine girişte ayağı takılıp düştü.

Kapılar saat 10.00'da kapan kapanırken geç gelen adaylar içeri alınmadı.

Sınava girenlerin yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA