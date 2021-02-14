Yozgat'ta Kovid-19 vakası görülen 2 beldedeki okullarda yüz yüze eğitime erteleme
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Yozgat'ta Kovid-19 vakası görülen 2 beldedeki okullarda yüz yüze eğitime erteleme

14.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:44
Yozgat'ta Kovid-19 vakası görülen 2 beldedeki okullarda yüz yüze eğitime erteleme

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2 beldedeki okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı yüz yüze eğitim 1 Mart'a ertelendi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2 beldedeki okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı yüz yüze eğitim 1 Mart'a ertelendi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, AA muhabirine, Yeniyer beldesi Ahmetfıkalı Mahallesi ile Araplı beldesinde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kovid-19 hastası ve temaslılardan dolayı Ahmetfakılı ilk ve ortaokulu ile Araplı beldesinde Hacı İbrahim Şimşek İlkokulu ve Araplı İmam Hatip Ortaokulu'nun yüz yüze eğitime açılması 1 Mart'a ertelendi. Bu okullarımızdaki öğrencilerimizin eğitimi uzaktan sürecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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