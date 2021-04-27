Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 12 kişiye 68 bin 46 lira ceza verildi
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Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 12 kişiye 68 bin 46 lira ceza verildi

Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 12 kişiye 68 bin 46 lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 68 bin 46 lira ceza kesildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 68 bin 46 lira ceza kesildi.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan baskında, ışıkları kapalı ve kapısı kilitli kahvehaneye giren polis, kumar oynayan 12 kişiyi tespit etti.

Kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye "Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek", "maske takmamak", "sosyal mesafeye uymamak", "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 68 bin 46 lira ceza uygulanırken, bir kişi hakkında da "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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