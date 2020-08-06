Yozgat'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Yozgat'ta, iş yerleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Yozgat'ta, iş yerleri denetlendi.

Lise Caddesi'ndeki denetime, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı katıldı.

Vali Polat ve Belediye Başkanı Köse, iş yerlerini denetleyerek, işletmecilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Kurallara uymayan iş yeri sahiplerini uyaran Vali Polat, eksikliklerin tamamlanmaması durumunda bundan sonraki denetimde ceza yazılacağını söyledi.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Polat, Kovid-19 tedbirleri kapsamında farkındalık denetimi yaptıklarını belirtti.

Amaçlarının halkı bilinçlendirmek olduğunu, insanları, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardıklarını ifade eden Polat, "Bizim amacımız ceza yazmak değil ama alınan tedbirlere uyulmuyorsa, insanımızın sağlığı, toplumumuzun düzeni için ceza kesmeye de başlayacağız. Yine kent güvenliği sistemi görüntülerinden de maskesiz vatandaşlarımıza ceza keseceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kendi ve toplumumuzun sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım." dedi.

Polat, düğün mevsimi olmasından dolayı düğünlerde bulaş riskinin çok fazla olduğunu anlatarak, "Düğünlerde de gerekli tedbirler alınacak. Düğünler bir gün içinde yapılması gerekiyor. Bir düğün 2-3 güne yayılması söz konusu olmayacak. Kına, kız alma, düğün bir gün içinde tamamlanacak. Kurallara uyulmuyorsa cezai işlem yapılacak."

Yozgat'ta Kovid-19 vakalarına da değinen Vali Polat, "Yozgat olarak şehir hastanemiz ve üniversite hastanemiz olmak üzere 2 tane çok güzel hastanemiz var. Şu an için hastanemizde hiçbiri sıkıntımız yok. Gelen hastalarımızı kabul edecek durumdayız, yatak kapasitemizde sıkıntı yok. Ağustos ayı olması bayram izni, düğün ayı, dışarıdan hemşehrilerimizin gelmesinden dolayı sayılar biraz yükseliyor. Biz tedbir aldıktan sonra tedbirleri uyguladıktan sonra Yozgat'ın üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Şu an için bizi sıkıntıya düşürecek bir rakamımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA