Yozgat'ta Kovid-19 kurallarını ihlal eden 301 kişiye 323 bin 167 lira ceza yazıldı
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Yozgat'ta Kovid-19 kurallarını ihlal eden 301 kişiye 323 bin 167 lira ceza yazıldı

Yozgat'ta Kovid-19 kurallarını ihlal eden 301 kişiye 323 bin 167 lira ceza yazıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlama kurallarını ihlal eden 301 kişiye 323 bin 167 lira ceza yazıldı.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlama kurallarını ihlal eden 301 kişiye 323 bin 167 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte tam kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan'dan itibaren 4 günlük sürede kısıtlama kurallarını ihlal eden kişilere ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde kısıtlama kurallarını ihlal eden 280 kişiye 243 bin 380 lira, jandarma bölgesinde de 21 kişiye 79 bin 787 lira olmak üzere 301 kişiye 323 bin 167 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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