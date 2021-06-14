Yozgat'ta Kovid-19 aşısına yoğun ilgi
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Yozgat'ta Kovid-19 aşısına yoğun ilgi

Yozgat'ta Kovid-19 aşısına yoğun ilgi
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Sağlık

Yozgat Şehir Hastanesi, 20 aşı odası, yeterli hemşire ve sağlık personeliyle günlük yaklaşık 1600 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulayarak önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

Yozgat Şehir Hastanesi, 20 aşı odası, yeterli hemşire ve sağlık personeliyle günlük yaklaşık 1600 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulayarak önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, gazetecilere, Kovid-19 aşısının 40 yaş üstü vatandaşlara uygulanmaya başlamasıyla yoğunluğun arttığını söyledi.

Yozgat'ta vatandaşların aşıya yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Kozan, "Hastanemizde 20 aşı odası, yeterli sağlık personelimizle vatandaşımıza aşı hizmeti sunuyoruz. MHRS üzerinden randevu alan vatandaşlarımıza birinci ve ikinci doz aşılarını uyguluyoruz. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşılama yapılmasıyla normal hayata dönüşümüz de hızlanacaktır. Hastanemizde MHRS'den alınan verilere göre günlük 1400 dozun altına hiç düşülmedi, ortalama sayımız 1550-1600 civarında devam etmektedir." dedi.

Aşı yaptıran vatandaşlardan Hatice Arı da herkesi aşı olmaya davet ederek, "Aşı önemli, toplumumuzda herkes aşı olursa Kovid-19 hastalığından da kısa sürede kurtulmuş oluruz." diye konuştu.

Alkan Sönmez de 40 yaş ve üstüne aşı uygulamasının açıldığını belirterek, "40 yaşındayım, kontrol ettiğimde aşı çıkmıştı, randevumu alıp aşımı yaptırdım. İnşallah herkes de aşısını yaptırır, bu hastalıktan kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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