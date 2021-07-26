Yozgat'ta Kovid-19 aşısı olmak isteyenler aşı çadırı önünde yoğunluk oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yozgat'ta Kovid-19 aşısı olmak isteyenler aşı çadırı önünde yoğunluk oluşturdu

Yozgat'ta Kovid-19 aşısı olmak isteyenler aşı çadırı önünde yoğunluk oluşturdu
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için kurulan çadırın önünde yoğunluğa neden oldu.

Yozgat'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için kurulan çadırın önünde yoğunluğa neden oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan aşı çadırı önüne gelen vatandaşlara sırayla aşı yapıldı. Sağlık ekipleri saat 15.00'e kadar 150 kişiye aşı uyguladı.

Aşı olan vatandaşlardan Şefika Özben, dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiğini belirterek, "Aşı ile ancak önüne geçilecek. Ankara'da oturuyorum izinde olduğum için ikinci aşımı memleketimde oldum." dedi.

Öte yandan Yozgat Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan aşı olmasını isteyerek, "Aşı olmak sizleri hasta olmaktan, hasta olursanız hastalığı ağır geçirmekten ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktan korur. Yarın geç olabilir. Aşınızı yaptırın, güvende olun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Son dakika haberleri: Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybettiEnkaz altından çıkarılan Meryem'in evlilik yüzüğü fotoğrafı yürekleri...
Son dakika haberleri: Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybettiEnkaz altından çıkarılan Meryem'in evlilik yüzüğü fotoğrafı yürekleri...
ŞANLIURFA - Gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak
ŞANLIURFA - Gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak
Son Dakika | Bakan Selçuk: 'Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılması yönünde'
Son Dakika | Bakan Selçuk: "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılması yönünde"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Seda Sayan Düm Tek Tek Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Elmas Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yozgat'ta Kovid-19 aşısı olmak isteyenler aşı çadırı önünde yoğunluk oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:32:35. #1.15#

title