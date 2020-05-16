Yozgat'ta korona virüs tedbirlerine uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yozgat'ta korona virüs tedbirlerine uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin lira ceza

Yozgat'ta korona virüs tedbirlerine uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin lira ceza Yozgat'ta 28 Mart-16 Mayıs'ta korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kurallara uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin 594 lira ceza yazıldı.

Yozgat'ta korona virüs tedbirlerine uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin lira ceza
16.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:11

Yozgat'ta korona virüs tedbirlerine uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin lira ceza

YOZGAT - Yozgat'ta 28 Mart-16 Mayıs'ta korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kurallara uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin 594 lira ceza yazıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, 28 Mart-16 Mayıs tarihlerinde 14 kişiye TCK'nin 195. maddesinden, bin 107 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinden, 631 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinden toplam 2 milyon 421 bin lira ceza uygulandı.

Yozgat'ta ayrıca şehir girişi uygulama noktalarında yol kontrolleri polis ve jandarma ekiplerince aralıksız devam ediyor. Ekipler korona virüs salgınının yayılmasını önlemek, taşıyıcı durumda olanları ve seyahat izin belgesiz yolculuk yapanları tespit etmek amacıyla kontrollerini sürdürüyor. Polis ve jandarma ekipleri yolcu ve sürücülerin kimlik bilgilerini kontrol ederken 112 Acil servis ekipleri de ateş ölçüyor.

Bu kapsamda 154 bin 471 araçta 246 bin 210 kişi kontrol edilirken şüpheli 2 bin 972 kişi sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Diğer taraftan Yozgat'tan diğer illere gitmek için 2 bin 592 kişiye seyahat izin belgesi verildi.

Sürücüler ise yol denetimlerinden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Yozgat'ta korona virüs tedbirlerine uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin lira ceza

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu Haber
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Haber
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Haber
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Avrupa Saldırı İngiltere Gaziantep
Şu an buradasınız: Yozgat'ta korona virüs tedbirlerine uymayan bin 752 kişiye 2 milyon 421 bin lira ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 17:04:34. #1.15#
title