Yozgat'ta Kore Kültür Günü Etkinliği

Yozgat'ta düzenlenen Kore Kültür Günü etkinliğine katılan konuk sanatçılar, yöresel kıyafetleriyle geleneksel dans gösterisi yaptı.

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliğinde Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda, öğrenciler, Kore'nin yöresel kıyafetlerine yoğun ilgi gösterdi.

Giydikleri Kore kıyafetleriyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen öğrenciler, uzun kuyruk oluşturdu.

Kore Cumhuriyet Büyükelçiliği Müsteşarı Dnog-Woo Cho, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kore ve Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu söyledi.

İki millet arasındaki ilişkileri pekiştirmek, Kore'yi daha iyi tanıtmak için şehirleri dolaşarak üniversitelerde etkinlik düzenlediklerine değinen Dnog-Woo Cho, "Bugün Bozok Üniversitesinde bu yılın en son etkinliği oldu. Yozgat'ta Kore kültürünü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerin çok büyük ilgi göstermesi bizi mutlu etti." dedi.

Kore'nin tarihinin, sanatının ve kültürel zenginliklerinin anlatıldığı tanıtım filminin ardından, Koreli sanatçılar, yöresel kıyafetleriyle gösteri yaptı.

Programın sonunda Yozgat Valisi Kadir Çakır ve Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, ekibin sorumlularına çiçek takdim etti.