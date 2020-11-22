Yozgat'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yozgat'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

22.11.2020 23:35 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:38
Yozgat'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdülelmahacılı köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkisinde, köpek dövüşü yapılacağı bilgisini alınması üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 Kangal cinsi köpeği dövüştürdükleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, idari yaptırım uygunlamak üzere tutanak tanzim edildikten sonra serbest bırakılırken, 2 Kangal cinsi köpek hayvan barınağına götürülmesi için Yozgat Belediye ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilere sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

İlgili Haberler

Yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Son dakika haber | 8 farklı sahte kimlik kullanan şüpheli, yakalandı
Son dakika haber | 8 farklı sahte kimlik kullanan şüpheli, yakalandı
Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi
Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Teoman Fatih Artman İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Tüm Haberler Rusya Bursa Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Yozgat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 23:39:32. #1.15#
title