Yozgat'ta komşularının evinden hırsızlık yapıp, kendi evine de soyulmuş izlenimi veren zanlı tutuklandı

Yozgat'ta komşularının evinden hırsızlık yapıp, kendi evine de soyulmuş izlenimi verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta komşularının evinden hırsızlık yapıp, kendi evine de soyulmuş izlenimi verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde bir sitedeki 3 daireden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, hırsızlık olaylarında olağan dışı bir durum olduğunu tespit eden ekipler, mağdurlardan M.T'nin (23) ifadesini aldı.

M.T'nin önce aynı kattaki komşusunun, ardından da başka bir koşusunun evine girerek ziynet eşyalarını çaldığı, kendi evinde de hırsızlık yapıldığı izlenimi oluşturduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul