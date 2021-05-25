Yozgat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
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Yozgat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyünde yaşayan Gülbeyaz Bayındır'ın (65) vücuduna tutunan kene, İlçe Devlet Hastanesi acil servisinde çıkartıldı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Bayındır, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Bayındır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bayındır'ın cenazesi Melikli köyünde toprağa verildi.

Son bir haftada KKKA şüphesiyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Yozgat'ta, 15 kişinin de Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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