Yozgat'ta kış mevsimiyle birlikte bitki çaylarına rağbet arttı

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta kış mevsimi ile birlikte grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar kış çayı, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitkisel çaylara yöneldi.

Kışın soğuk algınlığından ve gripten korunmak için oldukça fazla tercih edilen kış çayı, ada çayı, kuşburnu ve ıhlamur gibi ürünlere talep artmaya başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar soğuk algınlığından korunmak için bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi. Özellikle vatandaşlar ıhlamur, ada çayı, kuşburnu ve narçiçeği gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Un pazarı esnaflarından Murat Ursavaş, "Kış mevsimiyle birlikte kış çayları daha çok talep görmeye başladı. Önümüzdeki günlerde kar yağışı ile birlikte satışlarda oldukça yoğunluk yaşanacak. Vatandaşlar grip ve soğuk algınlığından korunmak için destek amaçlı bitkisel çaylara yoğunluk gösteriyor. Fakat bu çayları bilinçli kullanmak lazım. Bitki çayları abartmadan karışım şeklinde tüketilmelidir. Ihlamurun kilosu 200 lira, narçiçeğinin kilosu 70 lira, kuşburnunun kilosu 25 lira, kış çayının 200 gramı ise 15 liradan satılıyor " dedi.

Soğuk algınlığı ve gripten korunmak için bitkisel çayları tercih ettiklerini söyleyen vatandaşlardan Murat Güneş ise "Kış çayı, ıhlamur ve kuşburnunu daha çok tercih ediyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için bitki çaylarını kış boyunca içiyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT