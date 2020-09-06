Yozgat'ta kereste fabrikasında yangın çıktı
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Yozgat'ta kereste fabrikasında yangın çıktı

Yozgat'ta bir kereste fabrikasında yangın çıktı.

06.09.2020 07:51 | Son Güncelleme: 06.09.2020 07:56

Yozgat'ta bir kereste fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Fakıbeyli köyü yakınlarında bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken, fabrikanın içinde bulunan kerestelerin yanı sıra 1 minibüs, 1 traktör ve 1 iş makinesi de yandı.

İşçilerden Hamza Hamza Güngör, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek "Gece bana telefon geldi 'Fabrika yanıyor.' diye, buraya geldik. Fabrikada keresteler ile minibüs, traktör ve kepçe yandı." dedi.

Yangın müdahale eden Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yozgat'ta kereste fabrikasında yangın çıktı

Kaynak: AA

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