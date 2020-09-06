Yozgat'ta kereste fabrikasında yangın
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Yozgat'ta kereste fabrikasında yangın

Yozgat'ta kereste fabrikasında yangınYOZGAT'ta, kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

06.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:50

Yozgat'ta kereste fabrikasında yangın

YOZGAT'ta, kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangında çatısı çöken fabrika kullanılmaz hale gelirken, 1 minibüs, 1 traktör ve 1 iş makinesi de tamamen yandı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkeze bağlı Fakıbeyli Köyü yakınlarında meydana geldi. Burada bulunan kereste fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, fabrikayı tamamen saran yangına müdahale etti. Yangın dolayısıyla çatısı çöken fabrikada çıkan yangın 06.30 sıralarında güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, fabrikada bulunan 1 minibüs, 1 traktör ve 1 iş makinesi tamamen yandı. Fabrikanın kullanılmaz hale gelirken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrika işçilerinden Hamza Güngör, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, Gece bana telefon geldi 'fabrika yanıyor' diye, buraya geldik. Fabrikada keresteler ile birlikte minibüs, traktör ve kepçe yandı dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Harun GÖKÇEOĞLUYOZGAT,(DHA)

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Yozgat'ta kereste fabrikasında yangın

Kaynak: DHA

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