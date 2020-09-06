Yozgat'ta kereste fabrikası yanarak kül oldu
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Yozgat'ta kereste fabrikası yanarak kül oldu

Yozgat'ta kereste fabrikası yanarak kül oldu Yozgat'ta bir kereste fabrikası henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu.

06.09.2020 07:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 07:54

Yozgat'ta kereste fabrikası yanarak kül oldu

YOZGAT - Yozgat'ta bir kereste fabrikası henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu.

Yozgat -Sivas karayolu 22. kilometrede bulunan bir kereste fabrikasında gece geç saatlerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yangın fabrikanın tamamını sardı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Yangında tonlarca kereste ile fabrika içerisinde bulunan bir minibüs ve bir traktör de yanarak kül oldu.

Gece olması ve şans eseri içerisinde kimsenin olmadığı yangında fabrika tamamen kül olarak kullanılmaz hale geldi.

Büyük hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yozgat'ta kereste fabrikası yanarak kül oldu

Kaynak: İHA

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