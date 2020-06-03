Yozgat'ta kene ölüme yol açtı
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Yozgat'ta kene ölüme yol açtı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde kene tarafından ısırılan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yozgat'ta kene ölüme yol açtı
03.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:49

Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde kene tarafından ısırılan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde yaşayan 68 yaşındaki Ömer Çekerek, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Ömer Çekerek, Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde toprağa verildi.

Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Ömer Çekerek'in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ömer Çekerek'in ölümü ile Yozgat'ta 2020 yılı içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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