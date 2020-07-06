Yozgat'ta kedinin fareyle oyunu gülümsetti
Yozgat'ta bir kedinin, yakaladığı fareyle uzun süre oynadığı anlar gülümsetti.
06.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:18
Yozgat'ta bir kedinin, yakaladığı fareyle uzun süre oynadığı anlar gülümsetti.
Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi Funda Sokağı'nda yakaladığı küçük fareyle oyun oynayan kedinin eğlenceli anları, Anadolu Ajansı (AA) kamerasına yansıdı.
Ağzıyla taşıdığı küçük hayvanı öldürmeyen kedi, zaman zaman fareyi serbest bırakıp koşarak tekrar yakaladı.
Kedi, patisiyle tutup ağzıyla taşıdığı fareyle bir süre oynadıktan sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA