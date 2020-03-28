Yozgat'ta karantinaya alınan köy jandarmanın kontrolünde
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köye giriş çıkış yasaklanırken, jandarma güvenlik tedbiri aldı.
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köye giriş çıkış yasaklanırken, jandarma güvenlik tedbiri aldı.
Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından karantinaya alınmasıyla birlikte jandarma ekipleri köy çevresinde tedbir aldı.
Jandarma, girişe şerit çekip vatandaşların giriş ve çıkışına izin vermezken, araziden köye giriş yolları ise şerit çekilip hafriyat dökülerek kapatıldı.
Olay
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün 27 Mart itibariyle karantinaya alındığı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirilmişti.
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Kaynak: AA