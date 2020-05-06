Yozgat'ta karantinaya alınan 313 kişi, memleketlerine uğurlandı

ALMANYA ve Afganistan'dan getirilip, Yozgat'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen 313 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

ALMANYA ve Afganistan'dan getirilip, Yozgat'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen 313 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 22 Nisan'da Almanya ve Afganistan'dan Türkiye'ye getirilerek, Yozgat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 313 Türk vatandaşının, 14 günlük karantina süreleri doldu. Evlerine dönmek üzere yurttan ayrılan 313 kişi, kendileri için ayarlanan 19 otobüse binerken, tüm hizmetler için teşekkür etti. Karantina süresi dolanlar, 56 şehre uğurlandı.

Kaynak: DHA