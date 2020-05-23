Yozgat'ta karantinaya alınan 205 kişi, evlerine uğurlandı Yozgat'ta karantinaya alınan 205 kişi, evlerine uğurlandıKUVEYT'ten getirilerek öğrenci yurduna yerleştirilen 248 Türk vatandaşından 205'i, 14 günlük karantina süreleri dolduktan sonra evlerine gönderildi.

Yozgat'ta karantinaya alınan 205 kişi, evlerine uğurlandı

KUVEYT'ten getirilerek öğrenci yurduna yerleştirilen 248 Türk vatandaşından 205'i, 14 günlük karantina süreleri dolduktan sonra evlerine gönderildi. Koronavirüs belirtisi bulunan 43 kişi ise hastanede gözetim altına alındı.

Kuveyt'te yaşayan 248 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle, 10 Mayıs günü Türkiye'ye getirildi. Yozgat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 248 kişi, 14 gün karantinaya alındı. Test sonuçları pozitif çıkan ve hastalık belirtisi gösteren 43 kişi, hastanede gözetim altına alındı. Karantina süresi dolan ve test sonuçları negatif çıkan 205 kişi ise bugün 20 otobüs ile evlerinin bulunduğu 35 kente uğurlandı.

Kaynak: DHA