Yozgat'ta karantinadaki 205 kişi, evlerine uğurlandı KUVEYT'ten koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra öğrenci yurduna yerleştirilen 248 vatandaştan 205'i, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

KUVEYT'ten koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra öğrenci yurduna yerleştirilen 248 vatandaştan 205'i, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi. Koronavirüs belirtisi bulunan 43 kişi ise hastanede gözetim altına alındı.

Kuveyt'te yaşayan 248 vatandaş, koronavirüs salgını nedeniyle, 10 Mayıs günü Türkiye'ye getirildi. Yozgat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 248 kişi, 14 gün karantina alındı. Test sonuçları pozitif çıkan ve hastalık belirtisi gösteren 43 kişi, hastanede gözetim altına alındı. 205 kişi ise bugün 20 otobüs ile evlerinin bulunduğu 35 kente uğurlandı.

Kaynak: DHA