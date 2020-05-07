Yozgat'ta karabuğdayın deneme ekimi yapıldı

Yozgat'ta alternatif ürünlerin ekilişini çiftçilere göstermek ve teşvik amacıyla Sorgun Sarıhamzalı köyünde karabuğday deneme ekimi yapıldı.

Yozgat'ta alternatif ürünlerin ekilişini çiftçilere göstermek ve teşvik amacıyla Sorgun Sarıhamzalı köyünde karabuğday deneme ekimi yapıldı.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, isim olarak her ne kadar "karabuğday" ise de tahıllarla hiçbir akrabalık bağı bulunmadığı, buğdaygillerden farklı bir familyaya mensup tek yıllık bir bitki olduğunu belirtti.

Karabuğdayın danelerinin yemek yapımında kullanıldığı gibi yaprak ve sürgünlerinin sebze olarak da tüketilebildiğini anlatan Özkaya, şu bilgileri verdi:

"Unu ise saf olarak veya diğer unlarla karıştırılarak ekmek, bisküvi, kek, makarna yapımında kullanılabilmektedir. En önemli özelliği de ununda glüten içermediğinden dolayı özellikle çölyak hastalarının ekmek ve gıda ihtiyaçları için kullanılabilecek bir üründür. Tıbbi ve aromatik olarak kötü kolesterolü azaltıcı etkiye sahip olan bitki, damarları güçlendiren ve esnekliğini koruyan kan basıncını azaltan bir etkisinin olduğu bilinmektedir. Çiçeklenme süresi uzun olduğundan dolayı diğer çiçek kaynaklarının azaldığı dönemde arıcılık için değerli bir bal kaynağıdır. Ayrıca yeşil aksamı ve daneleri hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Özkaya, sulu alanlarda 4000 rakıma kadar olan yüksekliklerde yetiştirilebilen bitkinin soğuk ve zirai dondan zarar gördüğünden dolayı kentte şartlarında nisan ayı sonundan itibaren yazlık olarak ekiminin yapılmasının tavsiye edildiğini aktardı.

Amaçlarının bu faydalı ürünü çiftçilerine göstermek ve yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Özkaya, ürün takibini yapıp sonuçları çiftçilerle paylaşacaklarını aktardı.

Kaynak: AA