Yozgat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla hava sıcaklığının da sıfırın altına düşmesi yollarda buzlanmaya neden oldu.

Çok sayıda araç yokuşları çıkmakta güçlük çekerken belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA