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Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

- Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor Yozgat'ta öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor.

YOZGAT (İHA) - - Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

YOZGAT - Yozgat'ta öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor.

Yozgat'ta günlerdir devam eden dondurucu soğuk hava dalgası yerini kar yağışına bıraktı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri ana arterlerde belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının bu gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kar yağışına sevindiklerini söyleyen Kezban Yeşilkayalı, "Kar çok güzel yağıyor, kar berekettir çok mutluyuz. Kışı kış gibi yazı da yaz gibi yaşayacağız. Karı gördük yürüyüşe çıktık karın tadını çıkarıyoruz" dedi.

Mehmet Seçgin ise "Kışın kurak geçecek diye korkuyorduk çok şükür kar yağdı. Mutluyuz. İnşallah daha çok yağar" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

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İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Son Dakika Haberleri

Yozgat, kar, Güncel, Haber

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