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Kar yağışı etkili oluyor

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren kar nedeniyle ekipler, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Hafta sonu kursa giden öğrenciler, okul bahçesinde kardan adam yaparak, kar topu oynadı.

Öğrencilerden Ahmet Aktoklu, kar yağışına sevindiklerini, kardan adam yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Hamdi Erciyas da çok güzel kar yağdığını belirterek, "Yozgat'ta kuraklık vardı. Kar yağışıyla birlikte bereket geldi, güzellik geldi." dedi.

Hakkı Şahin de yağışın bereket olduğunu dile getirdi.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

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AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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