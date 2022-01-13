Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kentte dün başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesiyle yollarda buzlanmalar oluştu.

Buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yokuştan kayan bir öğrenci servisi, bahçe duvarına çarptı.

Belediye, İl Özel İdare ile Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışına sevinen çocuklar, teneffüslerde okul bahçesinde kartopu oynayıp eğlendi.

Vatandaşlardan Rasim Demirkapak, karın bereket olduğunu belirterek, "İnşallah kar yağışı devam eder. Kar yağışı ekinlerin büyümesi ve suların çoğalması için çok önemli." dedi.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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