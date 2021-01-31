Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu
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Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

31.01.2021 00:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:26
Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu.

Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kent kısa sürede beyaza büründü, kar yağışına en çok çocuklar sevindi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen onlarca kişi, çocuklarıyla kızakla kaydı.

Karda kızak, tepsi ve poşetlerle kayan mahalle sakinleri, mahalle bekçisi ve polislerin uyarılarının ardından evlerine çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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