Yozgat'ta kar yağışı - Haberler
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Yozgat'ta kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel
Yozgat'ta kar yağışı

YOZGAT'ta gece boyunca etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, bembeyaz oldu.

YOZGAT (DHA) - YOZGAT'ta gece boyunca etkili olan Kar yağışıyla kent merkezi, bembeyaz oldu. Çamlık Milli Parkı'nda ise görsel güzellik oluştu.

Kentte dün etkili olan yağmur, gece yarısı kar yağışına dönüştü. Sabaha kadar etkili olan yağışla kent merkezi, beyaza büründü. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Çamlık Milli Parkı'nda ise kar manzarası görsel güzellik sundu. Karla kaplı parkı gezen Erdoğan Budak, uzun zamandır Yozgat'a kar yağmadığını belirterek, "Sabah kalktığımda kar yağdığını gördüm. Çamlık Milli Parkı'na geldim, çok güzel görüntüler var. İnşallah bundan sonra da yağış devam eder ve kuraklık sorun olmaktan çıkar" dedi.


Yozgat'ta kar yağışı

Yozgat'ta kar yağışı

Yozgat'ta kar yağışı

Yozgat'ta kar yağışı

Yozgat'ta kar yağışı

Yozgat'ta kar yağışı

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