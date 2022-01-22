Etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: Çok sayıda araç yolda kaldı - Haberler
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Etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: Çok sayıda araç yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: Çok sayıda araç yolda kaldı Yozgat'ta etkili olan yoğun ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda da aksamalara neden oldu.

YOZGAT (İHA) - Etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: Çok sayıda araç yolda kaldı

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan yoğun ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas ve Yozgat-Çorum karayolunda çok sayıda tır ve hususi otomobil yolda kaldı.

Yozgat Çorum karayolunda tırın yolda makas atması sonucu yol trafiğe kapandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. 2 saat süren çalışmanın ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 cm ulaştı.

Etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: Çok sayıda araç yolda kaldı

Etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: Çok sayıda araç yolda kaldı

Etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: Çok sayıda araç yolda kaldı

Etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: Çok sayıda araç yolda kaldı

Etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: Çok sayıda araç yolda kaldı

Etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: Çok sayıda araç yolda kaldı

Etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: Çok sayıda araç yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Yozgat, kar, 3. Sayfa, Haber

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