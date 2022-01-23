Yozgat'ta kar nedeniyle engelli ve hamileler 2 gün idari izinli sayılacak

Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlilerinin 24 ve 25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağı bildirildi.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlilerinin 24 ve 25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ziya Polat başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının yapıldığı belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle, il genelinde engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlilerinin 24-25 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde tüm özel eğitim ve öğretim kurumları ve halk eğitim merkezlerinin eğitim, öğretim ve tüm faaliyetlerine pazartesi ve salı günü olmak üzere 2 gün ara verilmiştir. 24-25 Ocak tarihlerinde yapılacak MTSK elektronik sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Özel bakım rehabilitasyon kurum ve kuruluşlarında, özel kreş, gündüz bakım evlerinde ve çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamile çalışanlar 24-25 Ocak tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır."