Yozgat'ta kar nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı
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Yozgat'ta kar nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı

16.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:32
Yozgat'ta kar nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 86 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 86 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kentte dün akşam başlayan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, Karayolları ve belediye ekipleri de kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan, sürücüler kar nedeniyle araçlarıyla yokuşları çıkmakta zorlandı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek sürücülere yardımcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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