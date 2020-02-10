Yozgat'ta kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
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Yozgat'ta kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

Yozgat'ta yoğun kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

10.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:10
Yozgat'ta kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

'ta yoğun kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.

Kar nedeniyle il genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kara yolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yozgat'ta kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
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