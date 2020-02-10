Yozgat'ta kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı

10.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:56

Yozgat'ta yoğun kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.

Kar nedeniyle il genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kara yolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA