Yozgat'ta kar güzel manzaralar oluşturdu
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Yozgat'ta kar güzel manzaralar oluşturdu

14.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:30
Yozgat'ta kar güzel manzaralar oluşturdu

Yozgat'ta soğuk hava ve karın etkisi sürüyor.

Yozgat'ta soğuk hava ve karın etkisi sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, şehri beyaza bürüdü.

Kar, Çamlık Milli Parkı'nda güzel manzaralar oluşturdu. Kent sakinleri, Çamlık Milli Parkı'nda fotoğrafı çektirdi.

Kar manzarasını izleyen Yusuf Ziya Çetinkaya, uzun zamandır karın yağmasını beklediklerini söyledi.

Karın Çamlık Milli Parkı'nda kartpostallık manzaralar oluşturduğunu ifade eden Çetinkaya, "Biz de gelip burada bu güzel manzarada hatıra fotoğrafı çektirdik." dedi.

Aydın'dan Yozgat'a dayısını ziyarete gelen Eren Karaoğlan da Aydın'da kar görmediklerini, "beyaz örtü"nün milli parka ayrı güzellik kattığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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