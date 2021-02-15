Kar etkisini sürdürüyor
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Kar etkisini sürdürüyor

15.02.2021 23:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 00:02

Yozgat kent merkezinde akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yozgat kent merkezinde akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kenti kısa sürede beyaz bürürken, kısıtlamadan muaf olan bazı vatandaşlar ise saat Meydan Yeri ve kulesi çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı sürücüler araçlarıyla yokuşları çıkmakta zorlanırken, Karayolları ve belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar etkisini sürdürüyor
Kar etkisini sürdürüyor
Kar etkisini sürdürüyor
Kar etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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